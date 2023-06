Giorgia Soleri fa un passo indietro: cancella il post infelice su Berlusconi e si scusa

Non delle vere e proprie scuse ma una mezza ammissione di aver olterpassato il confine del buon senso. A poche ore dal commento infelice su Berlusconi, diffuso via social nel giorno della sua morte, Giorgia Soleri pubblica un nuovo post dove chiede scusa alla famiglia dell'ex premier per essere stata "indelicata ed offensiva".

"Rispetto profondamente il sentimento di dolore e mi scuso con la famiglia e con chiunque sia stato turbato dalle parole che ho condiviso - sottolinea l'ex protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express - Per questo motivo ho prederito cancellare le storie diverse ore fa e fare un passo indietro".

Se la morto di Berlusconi ha dato il la ad una serie di commenti e messaggi di cordoglio ha anche provocato la reazione (inopportuna data la circostanza) di chi si è sempre dissociato dalle idee politiche e dagli stili di vita del leader di Forza Italia.

Commenti sui quali è intervenuta anche Aurora Ramazzotti la quale ha sottolineato come potessero essere fuori luogo dal momento che erano indirizzato ad un uomo che in quello stesso istante aveva lasciato la vita terrena e indubbiamente indelicati nei confronti dei famigliari.