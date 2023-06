Giorgia Soleri pubblicizza (mezza nuda) un prodotto, gli hater: "Da quando sei single, si vedono solo le tet*e"

Più che una pubblicità di un olio per il corpo, quella di Giorgia Soleri su Instagram sembra proprio una pubblicità di se stessa, anzi, del suo décolleté. È questa l'opinione dei più che guardando l'ultimo post dell'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin non hanno potuto che notare quanto fosse inopportuna e "volutamente osé" la scelta della 27enne di mettere in bella vista il suo seno in un post il cui fine era quello di pubblicizzare un prodotto per il corpo. Sarà forse alla ricerca di un nuovo fidanzato - o di "vendetta" - Giorgia Soleri dopo la fine della storia d'amore con Damiano David? Sembra proprio di sì stando ai suoi recenti scatti social dove, pur non essendo richiesto, sceglie di mettersi letteralmente a nudo e far vedere a tutti il suo seno abbondante.

Ed è così che in pochissimo tempo, le foto he la ritraggono in mutande e reggiseno con in mano l'olio per il corpo che doveva pubblicizzare sul suo profilo Instagram, hanno fatto il pieno di critiche e non di like come sperato da lei. E si sa, ogni occasione è buona, per gli haters dell'ex concorrente di Pechino Express che sono tanti, per sferrare una nuova critica all'attivista dei diritti delle donne che proprio non riesce a stare simpatica alle persone.

"Da quando sei single si vedono sempre le tet*e" le scrive qualcuno in risposta al post, "Almeno Wanna Marchi non faceva l'attivista" commenta, ironico, qualcun altro e c'è chi coglie l'occasione per sottolineare la totale contradizione di Giorgia Soleri che prima fa battaglie di body positivity e accettazione del proprio corpo e poi pubblicizza prodotti che cancellano i difetti, i segni del tempo e gli inestetismi della pelle.

Ancora una volta, Giorgia Soleri non riesce a ottenere i favori del pubblico che, ormai da anni, critica ogni sua mossa. Servirebbe forse un cambio di atteggiamento da parte di questa ragazza nella lotta ai suoi ideali? Forse sì.