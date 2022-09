"Non mi piace il cinema", poi va al Festival di Venezia: bufera su Giorgia Soleri

"Il cinema non mi piace per niente" dichiarò qualche tempo fa Giorgia Soleri. Un'affermazione forte ma lecita, per certi versi coerente con le sue posizioni spesso anticonformiste. La Mostra di Venezia, però, evidentemente è più di suo gusto visto l'ospitata di pochi giorni fa.

La partecipazione alla nota kermesse - su invito di un brand di champagne - non è passata inosservata, soprattutto sui social, dove si è sollevato un vespaio di polemiche. In molti le hanno dato dell'incoerente, altri dell'opportunista. "Puoi essere portatrice di tutti i messaggi che vuoi, ma se alla fine non c'è coerenza tra personaggio e persona anche quei messaggi perdono valore. Se ti riveli diverso da come ti presenti la gente smetterà di seguirti e basta" è uno dei tanti tweet che prendono di petto l'influencer e scrittrice, famosa sui social per il suo attivismo. E proprio qui arriva un altro tasto dolente. Sempre su Twitter, un utente fa notare: "Ieri per caso ho visto le stories di una ragazza che soffre di vulvodinia che diceva come sia assurdo che Giorgia Soleri sia andata a Venezia con uno champagne quando per chi soffre di questa malattia gli alcolici sono criptonite". E continua (sintetizzando perfettamente il pensiero di molti): "Che fa di male? Tendenzialmente niente se non fosse che la carriera di queste persone di basi su assunti ideologici molto serrati. No al capitalismo, sì all'inclusività, uso della ? come guerra personale contro il mondo. Poi però se ne vanno bellamente a Venezia, a sfoggiare abiti e gioielli, magari pure se prima avevano precedentemente dichiarato di schifare il cinema (cit. Soleri) e lo fanno anche una marca di alcolici. A me l'attivismo sui social ha stufato per questo. Tutti che ci insegnano a campare".

La replica di Giorgia Soleri

"Il cinema non mi piace per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di essere davvero l'unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice 'guardiamo un film?'" aveva detto Giorgia Soleri. Travolta dalle critiche, oggi, replica: "Chi mi segue da un po' sa che non sono una grandissima amante del cinema. A me piacciono i linguaggi artistici che richiedono un pezzo della propria storia e della propria esperienza per poterli comprendere fino in fondo. Però nasco come fotografa - precisa -. Infatti i pochi film che mi hanno davvero emozionata e lasciato qualcosa o avevano una grandissima fotografia o richiedevano un'attenzione molto attiva per entrare al 100% nell'immaginario del regista". E arriva alla partecipazione a Venezia: "Ecco, Bardo, il film che abbiamo visto ieri aveva entrambe queste cose. Una fotografia talmente bella che ti senti per più di 3 ore completamente all'interno delle scene e richiede una lettura molto personale". Ora sì che tutto torna.

