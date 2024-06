Giorgia, l'addio a Stefano morto in un incidente: "Parte della famiglia, non lo dimenticherò mai"

La notizia della morte di Stefano Mancini, uno dei tecnici dei concerti di Giorgia, ha lasciato sgomenti la cantante e tutta la sua squadra. Ha perso la vita ieri in un incidente con la moto, a soli 35 anni, in Abruzzo.

Giorgia lo ha ricordato su Instagram, condividendo una foto scattata nei camerini durante l'ultimo tour fatto insieme, l'anno scorso: "Stefano è stato parte di quella famiglia che si acquisisce in tour che chiamiamo 'i tecnici' e che sono le fondamenta e la spina dorsale di quello che riusciamo a fare davanti al pubblico, e non solo perchè montano e smontano palchi, impianti, costruiscono, illuminano e fanno suonare, creano, risolvono e assistono prima durante e dopo, ma perchè non si risparmiano mai, perchè mettono il loro contributo sempre al servizio dello show qualunque esso sia, dando sempre il massimo in sforzo, capacità, orari, viaggi, e poi, quando ti vedono, ti sorridono e ti sostengono come a dire: andrà tutto bene. Ecco, Stefano era questo - si legge nel lungo post a lui dedicato - e anche un ragazzo che nella sua vita faceva del bene senza dirlo, con una battuta e un sorriso sempre pronti e la capacità di capire prima di sapere".

Tutto l'affetto di Giorgia va a lui e alla sua famiglia, a cui si stringe nel cordoglio: "Penso alla sua fidanzata, alla famiglia e agli amici. Io posso dire di essere stata fortunata ad averlo avuto con noi per tutto il lavoro live dello scorso anno e insieme agli altri non lo dimenticheremo mai". Al dolore si è unita anche Laura Pausini, che ha commentato: "Mi dispiace tanto, un abbraccio a tutte le persone che gli vogliono bene".