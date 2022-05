Giorgia Surina: "Fare un figlio senza un compagno è un atto di amore"

'In due sarà più facile restare svegli' è il titolo del libro di Giorgia Surina, un romanzo che parla del desiderio di maternità - superati i 40 anni - che non necessariamente è supportato da una relazione stabile. Quello delle mamme single è un mondo poco conosciuto in Italia, dove ricorrere all'inseminazione artificiale da donatore sconosciuto non è legale.

"Le donne single vanno in Spagna per ricorrere a questa pratica" ha spiegato la conduttrice a Oggi è un altro giorno, aggiungendo: "Ho intervistato tante ragazze che hanno fatto un figlio anche senza un compagno. Per loro è stato un atto di coraggio e di amore. E' vero che il bambino non avrebbe un papà, ma sarebbe stato tanto voluto e quindi amato".

47 anni, single, Giorgia Surina non ha figli e nell'intervista con Serena Bortone ha fatto cenno anche alla sua situazione personale: "Il fatto di poter creare una vita è un dono meraviglioso e spesso non si può fare perché non si trova il fidanzato perfetto. Se io mi fossi trovata nella situazione lo avrei fatto". Infine ha parlato di un periodo difficile attraversato vent'anni fa, quando uno stalker la perseguitava: "Questo ragazzo aveva iniziato a fare scherzi telefonici, poi è passato a messaggi poco carini, fino a scrivere sui muri di Milano commenti sul mio conto. Dopo una serie di denunce siamo riusciti a fermarlo. Non lo conoscevo, non sapevo chi fosse. Era il 2003 e ancora non c'era una legge sullo stalking, per fortuna la situazione è cambiata".