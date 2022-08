Giorgia Venturini è diventata mamma: la foto con la piccola Sole Tea

La conduttrice Giorgia Venturini è diventata mamma. La quasi 39enne, il suo compleanno sarà il 15 agosto, ha partorito venerdì 12 agosto 2022. Venturini ha reso noto il parto condividendo delle foto su Instagram presentando così ai suoi fan la piccola Sole Tea. Tra le varie foto anche una con il neo papà l’imprenditore Marco De Santis.

“Benvenuta al mondo Sole Tea, amore della tua mamma. Ore 11.09 12/08/22″, ha scritto Venturini. In centinaia e centinaia hanno commentato la lieta notizia facendo le congratulazioni ai genitori. Il nome della bambina, come ha spiegato Giorgia nei mesi scorsi come mai ha scelto il nome Sole Tea: "Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma”.

La conduttrice di X Style ed ex volto di TikiTaka è convolata a nozze con De Santis a giugno. Alla cerimonia hanno partecipato anche volti noti della tv come Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E qualche settimana dopo, la famiglia si è impreziosita con l'arrivo di Sole Tea.