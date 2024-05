Giorgia a X Factor: arriva la reazione del compagno Emanuel Lo

Giorgia sarà la conduttrice della prossima stagione di X Factor. "Fatevi travolgere perché il suo carisma vi conquisterà!" recita l'annuncio diramato qualche ora fa dai canali del programma di Sky, subito preso d'assalto dai commenti di migliaia di utenti. La scelta di affidare il compito di presentare lo show a una delle voci più potenti e inconfondibili della musica italiana ha suscitato diverse reazioni: quelle più entusiaste per un ruolo che comunque la vedrà al timone di uno dei talent più seguiti, e quelle meno concordi con la decisione di non invitarla come giudice, compito che sarebbe stato più consono alle sue grandi competenze in fatto di musica.

Al di là delle preferenze per quello che sarebbe stato il ruolo migliore, all'unanimità gli utenti hanno molto apprezzato la presenza a X Factor della cantante, a cui, tra i tanti complimenti scritti, è arrivato anche quello del compagno Emanuel Lo. Da parte del ballerino ecco comparire l'emoji di tre fuochi accesi, simbolo dell'orgoglio per l'ennesimo successo della donna che da oltre vent'anni è al suo fianco. Una dichiarazione che, anche senza parole, conferma la solidità di un legame che unisce i due, sempre pronti a sostenersi nella vita privata come in quella professionale. Un mese fa la cantante ha compiuto 53 anni: "Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al ‘posso scattarti una foto?’ Auguri Giorgia mia", ha scritto il prof di Amici a corredo di una foto della compagna, oggi festeggiata ancora come merita.