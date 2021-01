Uomini e donne, perché Giorgio Manetti ha detto no al Gf vip

In una recente intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, l'ex cavaliere del Trono over ha raccontato di una "chiamata" da parte del conduttore Alfonso Signorini, che ha rifiutato, preferendo un reality che mette più alla prova corpo e mente

Ritorno sul piccolo schermo per il Gabbiano George? Forse, ma non con una reclusione all'interno della casa del Gf vip. Stando a quanto raccontato settimanale NuovoTv, Giorgio Manetti, meglio noto per la travagliata storia d'amore con Gemma Galgani avrebbe rifiutato l'invito a varcare la porta rossa.

Alla base del rifiuto ci sarebbe però un interesse a partecipare ad un altro reality: L'isola dei Famosi.

"È un’esperienza che non mi interessa vivere”, ha dichiarato il toscano che si vedrebbe più affine ad un altro format:“L’Isola dei Famosi sarebbe una bella sfida con me stesso", racconta Manetti. "Sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”, ha dichiarato il bel cavaliere.