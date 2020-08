Giorgio Mastrota annulla il matrimonio. Almeno per il momento. Tutta colpa dell'emergenza coronavirus, che impone restrizioni alle cerimonie che proprio non vanno giù al re delle televendite. "Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso", dice della compagna Floribeth Gutierrez, 47 anni, atleta professionista di sci a cui è legato da nove anni.

Il rito, ad ogni modo, sarà civile. "Ci sposeremo in municipio perché con Natalia mi ero sposato in Chiesa - prosegue - Però un mio caro amico frate mi ha promesso che verrà per tenere un discorso". E Mastrota già immagina il lieto evento: Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto. Alla nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti. Sarà bellissimo".

Il 'clan' Mastrota-Estrada: tre bebè in tre anni

Già perché la famiglia Mastrota è più che numerosa. Basti pensare che negli ultimi tre anni sono nati ben tre bambini. Giorgio e Flo hanno due figli: Matilde e Leonardo, che hanno rispettivamente 7 e 3 anni. Ma Mastrota ha altri due figli: Natalia Junior, avuta 25 anni fa dall’ex moglie Natalia Estrada, e Federico, nato 21 anni fa dal rapporto con la modella brasiliana Carolina. La stessa Natalia Junior ha dato alla luce qualche giorno fa il secondo nipotino della coppia .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una famiglia "allargata", dunque, che è riuscita nell'intento di mantenere un equilibrio. Eppure, nonostante questo, Natalia non è invitata alle nozze della coppia.