Giorgio Mastrota ha sposato la sua Flo: le foto delle nozze e i rapporti con la ex Natalia Estrada

Giorgio Mastrota si è sposato. Dopo undici anni insieme, il re delle televendite e Floribeth Gutierrez sono diventati marito e moglie con una cerimonia civile celebrata a Bormio, località della Valtellina in cui la coppia vive da tempo con i figli Leonardo, di quattro anni, e Matilde, di nove.

"Una splendida festa con tanti amici e semplice come volevamo noi" ha raccontato Mastrota al settimanale Chi che ha pubblicato le foto della giornata più bella. Il rito si è tenuto nello splendido Castello de Simoni, poi gli invitati si sono trasferiti in un agriturismo per un rinfresco e in una discoteca per il party. Tra loro non c'era nessun volto della tv, dal momento che - ha spiegato lo sposo - "Non ho tante frequentazioni nel mondo televisivo, i miei amici sono quelli storici […]. Avrei invitato Patrizia Rossetti, mia compagna di televendite, ma era impegnata in una nuova avventura tv (il GF Vip 7, ndr)". Presenti, ovviamente, tutti i suoi quattro figli: Natalia (avuta da Estrada), Federico (nato dalla relazione con Carolina Barbosa), Matilde e Leonardo (avuti dalla neomoglie Floribeth).

I rapporti con la ex Natalia Estrada

Nonostante i rapporti siano cordiali, Giorgio Mastrota non ha invitato Natalia Estrada al suo matrimonio. "Ma è normale, ormai facciamo vite distanti" ha spiegato parlando della ex moglie, madre della sua primogenita: "Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: “Ho saputo che ti sposi. auguri!”. Basta, chiusa lì!".

Oggi Mastrota ha occhi e cuore solo per la sua Floribeth: "La nostra è stata una decisione più razionale" ha detto parlando della volontà di sposarsi dopo tanto tempo insieme: "Una scelta adulta che abbiamo voluto espriemre davanti alle persone più care facendole partecipi del fatto che siamo felici e che qui stiamo proprio bene".