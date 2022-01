Giorgio Mastrota racconta la sua nuova vita e fa i nomi dei colleghi ricchi: "Guadagno bene, ma loro più di me"

Giorgio Mastrota si è raccontato felice e appagato per una vita che procede serena a Bormio, in provincia di Sondrio, dove si è trasferito con la famiglia composta dalla compagna Floribeth Gutierrez e i figli nati dalla loro relazione Matilde e Leonardo. I più grandi, Natalia (avuta da Natalia Estrada) e Federico (avuto da Carolina Barbosa) vivono rispettivamente a Chamonix e a Milano, ma spesso si ritrovano con il papà che anche di loro ha parlato nel corso dell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi.

Nella cittadina lombarda il conduttore considerato ‘il re delle televendite’ ha aperto un negozio di prodotti tipici proprio sotto casa, attività che gli sta portando ottimi riscontri anche in termini economici. “Qui è una meraviglia, mi sento sempre in vacanza. A Milano ci vado solo uno o due giorni a settimana per registrare le mie cose, oppure ogni tanto per un weekend tutti insieme, da turisti controcorrente” ha spiegato Mastrota che comunque continua ad essere volto protagonista delle promozioni televisive.

Giorgio Mastrota: "I ricchi della tv sono Scotti e Bonolis"

Giorgio Mastrota ha iniziato a presentare televendite trent’anni fa, ruolo che con il tempo gli ha garantito tanta popolarità e una grande solidità economica. Tuttavia, a chi sostiene che proprio così sia diventato lui il più ricco della televisione, Mastrota ha replicato facendo i nomi di noti colleghi: “Io il più ricco della tv? Sì, ricco di spirito. I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis, ce ne è una sporta prima di me…” ha affermato, “Però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mi sono mai fermato”.

Quanto alla sua vita privata, resta sempre nei progetti imminenti il matrimonio con la sua Flo: “Da due anni rimandiamo a causa Covid, a maggio ci riproveremo: rito civile e poi festa in agriturismo con sciatt e pizzoccheri”.