Giorgio Mastrota sposa la sua Flo. Il grande passo dopo 10 anni di fidanzamento

Giorgio Mastrota si sposa. Il re delle televendite coronerà presto il suo sogno d'amore con la sua "Flo", la sciatrice e alpinista professionista, Floribeth Gutiereez con cui è insieme da dieci anni e con cui ha avuto due figli, Leonardo, di quattro anni, e Matilde, di nove. I due, infatti, hanno annunciato l'imminente matrimonio al settimanale Nuovo rivelando che, dopo diversi rinvii causa pandemia, entro Natale si diranno "sì" in Valtellina, dove vivono, ormai, da diverso tempo.

"Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e sono davvero molto contento" ha sottolineato Mastrota che, ha anche annunciato che il suo matrimonio sarà molto intimo con una festa tranquilla in un agriturismo di un amico in alta quota, e se la location è già stata scelta, manca ancora, per ora, una data precisa di nozze.

Il 58enne, inoltre, ha voluto specificate che l'ex moglie Natalia Estrada non sarà tra gli invitati al matrimonio nonostante i due siano in buoni rapporti, mantenuti per il bene della loro figlia Natalia Jr. Giorgio e Natalia, però, hanno intrapreso strade diverse e il loro legame, per quanto positivo, non è poi così stretto per un invito al matrimonio. "Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d'accordo" ha commentato scherzosamente il venditore TV aggiungendo che avere Natalia al matrimonio con la sua "Flo" sarebbe una forzatura, "Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre. Viviamo in due mondi separati".