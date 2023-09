Giorgio Napolitano e la moglie Clio Maria Bittoni: storia di un amore lungo più di 64 anni

Una vita privata discreta quella di Giorgio Napolitano, l'ex Presidente della Repubblica scomparso oggi a 98 anni dopo l'aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute. Accanto a lui, per oltre 64 anni, c'è sempre stata lei, Clio Maria Bittoni, avvocata napoletana di nove anni più giovane che è rimasta accanto al marito fino all'ultimo momento. Recenti, infatti, sono le immagini che hanno mostrato la donna rientrare nella sua casa nel centro di Roma dopo aver fatto visita al marito negli ultimi tempi ricoverato in una clinica romana.

Classe 1934, Clio Maria Bittoni è nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, e dopo il diploma conseguito presso il liceo classico a Jesi, si è laureata in giurisprudenza all'Università "Federico II" di Napoli. È stato lì, nell'ateneo campano, che Clio Bittoni ha conosciuto il marito, tornato proprio nella sua città d'origine per frequentare l'università dopo aver vissuto con la famiglia a Padova. Sono i primi anni Quaranta: lei dopo la laurea diventa avvocato, lui intraprende la carriera parlamentare. La decisione di sposarsi arriva dopo qualche tempo, nel 1959, con rito civile al Campidoglio come di usanza per i funzionari del Partito Comunista Italiano. Dal loro amore nascono due figli, Giovanni, nel 1961, e Giulio, nel 1969.



Come legale, Bittoni si è specializzata in diritto del lavoro e nell'applicazione della legge sull'equo canone in agricoltura, assistendo moltissimi braccianti. Fino al 1992, anno in cui il marito Giorgio venne eletto alla Camera dei Deputati, ha lavorato nella Lega delle Cooperative. A proposito di quelle dimissioni, Clio Napolitano spiegò: "Lasciai perché mi sembrava inopportuno rimanere, essendo le mie controparti le commissioni parlamentari, la presidenza del Consiglio e altri organismi istituzionali. Ecco, forse in questo senso Giorgio ha influenzato la realizzazione di un percorso professionale".

Arrivata al Colle nel 2006, pur mantenendo sempre un profilo basso, Clio Bittoni Napolitano ha spesso partecipato a eventi ufficiali accompagnando il marito in quasi tutti i viaggi di Stato. Dopo alcuni anni vissuti nell'ala del palazzo del Quirinale riservata ai presidenti con il marito, si è trasferita nell'appartamento del palazzo della Panetteria, uno dei lati del Quirinale dove si sentiva più libera dai protocolli e dalle formalità.