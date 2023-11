Alluvione Toscana, Pieraccioni e Panariello: "Danni irreparabili, ma ci rialzeremo"

Cinque morti, un disperso, famiglie sfollate, fiumi esondati, mareggiate, gli ospedali di Prato e Pontedera (Pisa) allagati. La Toscana sta vivendo delle ore difficilissime e complesse e l'allerta meteo è ancora arancione, e rossa, perché la tempesta Ciaran continua a fare paura: sono attese nuove precipitazioni (non solo in Toscana ma anche in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia) e il vento, con raffiche oltre a 100km/h, sta preoccupando. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche allo stato di emergenza nazionale per la Toscana.

In questa situazione emergenziale sui social sono moltissime le immagini che mostrano la furia dell'acqua che ha trascinato auto, allagato cantine, case, negozi, ma anche quella del vento che ha sradicato alberi e che sta causando mareggiate lungo la costa. Non sono mancati neanche quelli dei vip come ad esempio Rachele Risaliti, ex Miss Italia, ha condiviso il video della cucina della casa dei suoi genitori distrutta, Laura Torrisi ha ricondiviso alcuni filmati che le sono stati inviati da amici che vivono nella provincia di Prato. Rebecca De Pasquale, ex concorrente del Grande Fratello 14, ha fatto vedere che l'acqua le è entrata in casa allagandola.

A loro si sono aggiunti anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello hanno espresso la loro vicinanza a tutte le persone che sono state colpite dal maltempo. Pieraccioni ha condiviso una foto nelle sue storie in cui mostrava una strada allagata con scritto "Forza Toscana, Forza". Panariello, invece, ha pubblicato un video.

Da pratese Giorgio è stato particolarmente colpito dalle immagini della sua città e di tutto il circondario completamente sotto l'acqua e per questo nel filmato si rivolge principalmente ai suoi concittadini e al sindaco, Matteo Biffoni. "Buongiorno a tutti, credo che ormai siate tutti al corrente di cosa sta succedendo in tutta Italia, in Lombardia, Veneto, in Toscana e soprattutto nella mia città Prato che è stata colpita da questa alluvione - ha dichiarato Panariello -. Da giorni ormai ho sentito dire che sono fenomeni eccezionali ma ormai non sono più eccezionali e purtroppo dobbiamo arrenderci al fatto che diventeranno la normalità, delle cause non voglio parlare anche perché non è la sede opportuna e nemmeno il momento per farlo, voglio però esprimere la mia vicinanza ai miei concittadini pratesi e al sindaco Biffoni che forse non si aspettava un fine mandato così burrascoso, a tutte le aziende, i parenti, amici, cittadini pratesi che in questa mattinata devastante stanno facendo i conti con danni in qualche casa anche irreparabili, ma come sappiamo i pratesi sono gente abituata al duro lavoro e si sapranno rialzare molto presto".

