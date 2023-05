Giorgio Pasotti con Claudia Motta? Il duro messaggio della fidanzata dell'attore

L'Isola dei Famosi ha fatto scoppiare un caso di gossip che coinvolge il noto attore Giorgio Pasotti, 49 anni. Sull'ex naufraga Claudia Motta, che ha dovuto abbandonare il realty per colpa di un trauma cranico, erano circolate delle voci che la vedevano vicina a Pasotti, voci che non sono mai state fermamente smentite dalla diretta interessata. L'unica smentita che era arrivata, in merito ai presunti tradimenti, è arrivata solo da Simone Rugiati, noto chef, che fino a pochi giorni fa era il fidanzato di Motta. Ma proprio Rugiati, che in prima istanza aveva creduto alle voci, aveva fatto il nome di un certo "Giorgio" del mondo dello spettacolo nelle sue storie Instagram.

A mettere un punto a questi gossip ci aveva pensato poi Pasotti tramite un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ieri, 25 maggio. Oltre a parlare del suo lavoro e della figlia, Maria avuta con l'ex compagna Nicoletta Romanoff, ha anche risposto a due domande sulla sua attuale compagna: Claudia Tosoni, con la quale è legato dal 2018. Lei ha 20 anni in meno, ma la differenza d'età non è mai stata un problema perché lei "è molto matura" e per questo Pasotti starebbe pensando a un secondo figlio con lei. Dichiarazioni importanti che quindi allontanano ogni possibilità di tradimento.

Il messaggio su Instagram scritto da Claudia Tosoni

Claudia Tosoni, anche se non avrebbe voluto, si è trovata costretta a rompere il silenzio e su Instagram ha scritto un lungo messaggio: "Sono una persona molto riservata e mi trovo in difficoltà a dovermi difendere da chi credevo mantenesse almeno un minimo di gentilezza nei miei confronti. Ci voleva un po' di sensibilità". "Non entro nel merito di nulla e avevo, volutamente, deciso di restare in silenzio, silenzio che avrei mantenuto più che volentieri. Ci sarebbero molte cose da dire, ma ve ne dico solo una: spesso chi se lo può permettere o meglio, chi pensa di poterlo fare, dice le cose che preferisce, fregandosene di ciò che questo comporta per gli altri", scrive ancora Claudia. "Voglio solo dire di non credere sempre a ciò che leggete sui giornali. Non fatelo. Millantare cose senza il mio consenso su certi argomenti, per motivi sbagliati è triste, molto triste e mi dispiace che sia avvenuto così che è difficile da spiegare anche a parole - aggiunge l'attrice -. E vorrei, come spero d'ora in poi, non essere più citata senza un motivo reale e dissociarmi da qualsiasi affermazione fatta da altri, che include anche me. Ultime parole inerenti la questione che leggerete da parte mia. Difendete ciò che amate e le cose che contano".