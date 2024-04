Giorgio Tambellini condannato per maltrattamenti all'ex Francesca De Andrè

A un anno dall'inizio del processo, l'ex fidanzato di Francesca De Andrè, Giorgio Tambellini, è stato condannato dal Tribunale di Lucca a tre anni e tre mesi per maltrattamenti. La nipote del cantautore aveva prima fatto sapere sui social di essere stata picchiata, poi lo aveva denunciato.

"Ogni oggetto a portata di mano era utile per colpirmi" raccontò nel 2022 al settimanale Chi, grata a una vicina di casa che una sera intervenne per difenderla, mettendo l'uomo in fuga. Solo allora lei trovò il coraggio di denunciare. Francesca De Andrè mostrò i segni delle aggressioni: escoriazioni e lividi sul volto e sulle braccia. Una volta finì anche al pronto soccorso con un trauma cranico e il volto tumefatto.

Dopo l'ultima violenta aggressione a Tambellini venne notificato il divieto di avvicinamento, oggi la condanna per maltrattamenti e lesioni aggravate.