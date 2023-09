Giornalista ruba una giacca al Twiga, la denuncia di Briatore: "Beccata dalle telecamere"

"Chi ha detto che il Twiga non piace alla stampa? Sentite questa". A raccontare la notizia che ha dell'incredibile è Flavio Briatore, proprietario del noto locale di Forte dei Marmi, in Versilia, che ogni estate pullula di politici nostrani e personaggi del jet set internazionale.

Lussuoso stabilimento balneare di giorno, ristorante e club esclusivo di sera, il Twiga - mediaticamente parlando - è spesso 'scomodo' come ogni posto elitario, calamita di inchieste, occhi indiscreti e giudizi spietati. Qui la beffa per cui Briatore gongola: "Stamattina vi do una notizia che ha dell'incredibile - racconta in un video pubblicato su Instagram - È successo che una giornalista di un noto quotidiano toscano, un grande quotidiano che ha il nome di un mare (probabilmente, dunque, Il Tirreno, ndr), è venuta al Twiga per fare un servizio, penso. Mentre era lì si è fregata la giacca di Dimitri, che è una giacca con il logo del Twiga".

Il Dimitri di cui parla Briatore - proprietario della giacca rubata - è Dimitri Kunz d'Asburgo, compagno di Daniela Santanché, che mesi fa ha comprato la quota del Ministro del Turismo ed è quindi un socio del locale. Sulla dinamica non ci sono dubbi, racconta Briatore: "Abbiamo visto dalle telecamere, lei si è presa la giacca e l'ha portata via, poi qualcuno alle 2 del mattino ha trovato i soldi e le carte di credito di Dimitri, ma non la giacca. Abbiamo visto dalle telecamere chi era e i carabinieri sono andati a recuperare la giacca marchiaa Twiga". Non si conosce l'identità della giornalista, ma Flavio Briatore la sua piccola soddisfazione - pur proteggendo l'identità dell'Eva Kant versiliana - se la prende: "Vuol dire che il marchio Twiga piace proprio tanto a tutti i giornalisti. Incredibile".

Il video di Flavio Briatore