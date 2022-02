Giovanna Civitillo, l'amore per Amadeus: "Ero vestita di giallo per lui, è daltonico. Vorrei rivederlo a Sanremo"

Giovanna Civitillo è tornata a parlare del suo grande amore: Amadeus. Dopo il successo di Sanremo la famiglia è tornata alla vita di sempre, anche se Amadeus è stato fin da subito impegnato nelle registrazioni delle nuove puntate de I soliti ignoti.

In un'intervista a Rebubblica, Giovanna ha anche parlato della scelta del suo abito giallo, preso di mira ma con simpatia da Fiorello. "Ho voluto quel vestito giallo: era un messaggio per lui, amiamo le mimose e i girasoli, poi lui è daltonico… Fiorello ha fatto la battuta: Non vedo tua moglie, dov'è?. Dalla platea abbiamo dato un messaggio, il valore della famiglia".

E parlando di famiglia per Civitillo anche il gesto di Blanco è stato bellissimo: "Anche Blanco quando ha vinto è corso dai genitori". Inoltre dal 19 febbraio la coppia condurrà insieme Affari tuoi-Formato famiglia: "La famiglia Sebastiani accoglie i concorrenti".

Amadeus e Sanremo nel 2023

Una donna innamorata, felice e fiera del compagno che sostiene in ogni lavoro e infatti è la stessa Civitillo che pensa al futuro: "Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall'altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell'Ariston. Deciderà lui. Il covid lo terrorizzava, si era incollato la mascherina sul viso".

Per il conduttore sarebbe il quarto Sanremo, un impegno non indifferente visti i record di ascolti e share collezionati in questa edizione, ma Giovanna sarebbe pronta ad affrontare questa sfida con il marito.

Non chiamatela famiglia allargata

Durante le cinque serate del Festival di Sanremo immancabili sono state le presenze di Civitillo e del figlio Josè seduti in prima fila ad applaudire Amadeus. A loro, nella finale della kermesse che ha sancito il successo personale e professionale del conduttore, si è aggiunta la terza persona più importante della sua vita, Alice Sebastiani, primogenita 25enne (nata dal matrimonio con Marisa Di Martino) che insieme alla moglie del padre e al fratello ha assistito alla gloria dei vincitori e anche a quella di papà Amadeus.

Il loro bellissimo abbraccio sul palco dell'Ariston ha mostrato a tutta Italia che la felicità, tra famiglie "allargate", esiste. Ma per Giovanna l'aggettivo allargata non fa per loro. A Repubblica ha spiegato: "Mai usato la definizione famiglia allargata: siamo una famiglia. Io e Amadeus abbiamo quindici anni di differenza, gli dico che sarò il bastone della sua vecchiaia. Grazie ad Alice, che era piccola quando mi sono legata a lui, ho capito cos'è il senso materno. Siamo complici. I fratelli si adorano: è la cosa più bella".

Parlando del rapporto con Alice e Josè Civitillo ha affermato: "Io mi piaccio. Ho un sacco di difetti ma non ci penso e valorizzo quello che ho di bello. Sono consapevole. Il mio carattere è la mia fortuna, l'ho rafforzato col tempo. Ho incoraggiato Alice, che era più timida, riservata. Ho insegnato ai ragazzi a essere fieri di se stessi".

Josè è stato preso "all'Inter e si allena a Milano, è contento perché è la squadra del papà. Amadeus viene su il venerdì sera o il sabato e riparte il martedì. Non è complicato".

L'amore di Ama e Giovanna

I due si sono conosciuti nel 2002 durante il programma l'Eredità, lui era il conduttore lei la protagonista della scossa. Per mesi gli sguardi che Amadeus indirizzava a Giovanna hanno fatto discutere, e sognare, l'Italia e alla fine il loro amore è stato annunciato alla luce del sole. I due si completato e la loro vita ha trovato un equilibrio perfetto: "Io sdrammatizzo. È ipocondriaco, se ha un brufolo corre dal dermatologo, sta messo così".

Quando si sono conosciuti lei aveva 25 anni e lui 40: "Per me era un gentleman, mi riservava le attenzioni che non avevo dai coetanei. È stato un grande amore che ci ha travolto. La fortuna nella vita è trovare l'altra metà della mela, a noi è successo. Sono forte grazie a lui, ho imparato a indossare un impermeabile e a farmi scivolare le cose".