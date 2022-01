Giovanna Civitillo replica alle critiche: "Amadeus non mi ha mai chiesto di lasciare la danza"

L’intervista che Giovanna Civitillo ha rilasciato nell’ultima puntata di Domenica In è stata un’occasione per ripercorrere la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche la storia d’amore con Amadeus. Non tutti i telespettatori, tuttavia, hanno interpretato allo stesso modo le parole della showgirl, commossa fino alle lacrime quando ha ricordato la sua scelta di interrompere a un certo punto il suo percorso nel mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente alla vita privata e alla maternità.

"Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. All'epoca facevo parte dei corpi di ballo di più reti televisive, da Mediaset a Rai" ha confidato: "Ma non rimpiango nulla, perché il mio sogno era mettere su una bella famiglia e l'ho fatto. Amadeus e mio figlio Josè, ormai tredicenne, sono il senso della mia vita". E ancora: "Tutto questo mi è costato un po' di dolore. Io quando vado a teatro, al momento degli applausi piango".

L’emozionata confidenza così consegnata alle telecamere di Rai 1 ha sortito svariate reazioni da parte del pubblico, riversato sui social per commentare dichiarazioni che da qualcuno sono state lette come una sofferta rinuncia alla propria realizzazione professionale. È per questo che Giovanna Civitillo, a quasi una settimana dalla discussa intervista, ha voluto precisare la sua posizione con un post volto a sottolineare come quella di abbandonare il suo percorso televisivo sia stata una libera scelta, adottata senza alcuna costrizione da parte di nessuno, tantomeno di marito o figlio.

Giovanna Civitillo: Amadeus non mi ha mai chiesto di lasciare la danza

"Qualcuno ha frainteso le mie parole a Domenica In o forse non mi sono spiegata bene" ha esordito Giovanna Civitillo a corredo di una sua foto nel profilo Instagram condiviso con il marito: "Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! (quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare). Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto". La showgirl napoletana ha concluso la sua riflessione con l’importanza di non rinunciare mai a realizzare i propri sogni, rivendicando la libertà di scegliere il meglio per sé e per la propria vita: "Si può essere moglie, mamma, e donna in carriera si può essere moglie, mamma, e donna in carriera, ma soprattutto si deve essere liberi di scegliere!".

Tanti i commenti arrivati a sostegno di Giovanna, come quello di Rita Dalla Chiesa: "Liberi di scegliere ma anche di parlare! Basta puntare il dito verso gli altri. Si dovrebbero guardare allo specchio e dire a loro stessi quello che si divertono a dire agli altri. Non devi spiegazioni a nessuno, Giovanna. La tua intervista a Domenica in è stata profonda e bellissima" il pensiero della giornalista condiviso dagli utenti a lei vicini con migliaia di like.