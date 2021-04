Giovanna Civitillo: “Per amore ho rinunciato a tante proposte. Ora mi piacerebbe fare qualcosa in tv”

Che Amadeus e Giovanna Civitillo siano una delle coppie più solide dello spettacolo italiano è arcinoto. Un amore lungo 18 anni quello della coppia, di recente sotto i riflettori dell’ultimo Festival di Sanremo che li ha visti entrambi protagonisti, lui come conduttore della kermesse e lei nel ruolo di timoniera del Prima Festival.

Della solidità di un legame suggellato dal matrimonio e dalla nascita del figlio Josè, ma anche della loro affiatata complicità nella vita privata come professionale, lo showman e la ballerina hanno parlato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, durante la quale entrambi hanno ripercorso la nascita di una storia che non ha mai conosciuto crisi.

Giovanna Civitillo: “Mi piacerebbe fare qualcosa in tv, ma non saprei nemmeno dirle cosa”

“Fra di noi c'è una fiamma costantemente accesa. Penso sempre a lei, mi manca se non c'è, non ho mai provato niente di simile”, ha confidato Amadeus parlando della moglie Giovanna Civitillo, arrivata nella sua vita nel 2002, all’inizio della sua esperienza come conduttore dell’Eredità. Allora lei era la protagonista della celebre ‘scossa’, lo stacchetto che apriva una delle più famose manche del quiz di Rai Uno, e lui un conduttore single, con una figlia piccola nata dal precedente matrimonio, che non aveva alcuna intenzione di innamorarsi. “E dire che quando l'ho conosciuto, non aveva intenzione di mettere radici...”, il commento della moglie che per amore di colui che poi sarebbe diventato suo marito, ha ammesso di aver rinunciato a molte proposte lavorative.

“Con la ‘scossa’ per me è arrivata la popolarità, ricevevo tante proposte ma è arrivato anche l’amore e le proposte mi avrebbero portato lontano da lui, quindi ho rinunciato”, ha affermato Giovanna che oggi confida di essere accarezzata dal pensiero di tornare in tv con un ruolo: “Adesso che nostro figlio è cresciuto mi piacerebbe fare qualcosa in tv, ma non saprei nemmeno dirle cosa”.

Tuttavia, al di là di ogni risvolto professionale, Gio e Ama sono felici e appagati di una dimensione famigliare che un domani sognano davanti al mare: “Appena si potrà cercheremo la nostra casetta per la vecchiaia”, ha affermato la ballerina; “Voglio invecchiare davanti al mare”, il commento di Amadeus che dall’amore per la moglie e per il suoi figli (oltre a Josè, è padre di Alice) trae la forza per lavorare, sognando di girare il mondo come Amedeo Sebastiani (suo vero nome, ndr) insieme alla sua famiglia.