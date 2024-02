Giovanna Civitillo, il post con le foto di famiglia a Sanremo: i commenti di Amadeus e della figlia Alice

Esattamente una settimana fa il pubblico si preparava ad assistere alla finale del Festival di Sanremo 2024, l'ultimo dell'era Amadeus durata cinque edizioni. Un'occasione speciale per il conduttore e direttore artistico della kermesse che, proprio in occasione di una serata tanto speciale, ha avuto accanto a sé tutta la sua famiglia al completo: oltre alla moglie Giovanna Civitillo e al loro figlio José, infatti, seduta in prima fila c'è stata anche Alice Sebastiani, la 26enne nata dal primo matrimonio di Ama (al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani) con Marisa Di Martino. Per ciascuno di loro sono ricordi indelebili quelli vissuti nei giorni tanto frenetici del Festival, adesso fermati da Giovanna Civitillo in un post Instagram dove una dedica speciale è comparsa a corredo di alcune immagini scattate nel backstage del palco oppure in platea.

"The Power of Love" si legge, infatti, a corredo delle foto dove Amadeus, Giovanna, José e Alice si mostrano abbracciati e sorridenti, ma soprattutto complici e uniti. E infatti, il commento di Ama non è tardato ad arrivare: "Siete la mia forza" scrive il conduttore aggiungendo tre cuoricini simbolo del suo amore per la moglie e i suoi due figli. E anche Alice Sebastiani è intervenuta con una semplice ma dolcissima dedica d'amore: "Vi amo tantissimo".

Amadeus: "Quando è arrivata Giovanna ero separato e facevo il mammo"

Di recente Amadeus, proprio parlando dell'amore per Giovanna Civitillo nato vent'anni fa, ha accennato alla sua vita da padre separato di Alice che allora era solo una bimba: "Quando ho conosciuto Giovanna mi mancava l'amore. Avevo una bambina piccola, ero separato, facevo il 'mammo'. Ero felice, ma mi mancava quella parte. Me ne ero fatto una ragione, ero arrivato a 40 anni dicendomi: 'Dedicherò la mia vita a mia figlia'. Quando è arrivata Giovanna ha portato il sole", ha raccontato.

E anche la stessa Giovanna ha avuto per Alice parole piene di amore: "Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia" - ha spiegato commossa a Verissimo - siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L'abbiamo accontentata". È stata proprio Alice la testimone del papà alle loro seconde nozze, celebrate in chiesa dieci anni dopo il matrimonio civile: "Abbiamo consacrato questo amore davanti a Dio, per noi doveva benedire questo amore meraviglioso".