Giovanna Civitillo rompe il silenzio e difende Amadeus: il messaggio per il marito

È ufficiale: Amadeus è passato a Discovery. L'addio alla Rai è stato sofferto, ma adesso il conduttore del Sanremo dei record sembrerebbe aver trovato un porto in cui essere più libero. A Nove "debutterà già dal prossimo autunno e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo", hanno fatto sapere con un comunicato stampa i vertici di Warner Bros.

In questi giorni Giovanna Civitillo, moglie del presentatore, si era chiusa nel silenzio. Si era limitata a condividere il video realizzato dal marito su Instagram, ma senza aggiungere alcun commento. In queste settimane ha letto un po' di tutto sia sul suo conto - un'indiscrezione lasciava intendere che Amadeus non fosse soddisfatto del comportamento della Rai poiché gli era stato negato un programma solo per lei - sia su quello del marito. E l'occasione per schierarsi dalla parte di Ama gliel'ha data Superguidatv con il video omaggio che ha realizzato per il conduttore. "Che bello questo video. Grazie, con sincerità devo ammettere che mi sono commossa. Sono troppo orgogliosa di essere la moglie di una brava persona, Amadeus", poche parole ma che arrivano dritte al punto. Una risposta a chi ha definito il padre di suo figlio "ridicolo" per aver lasciato la Rai. Amedeo Umberto Rita Sebastiani è un brav'uomo e per lei è questo ciò che conta. Le critiche possono essere legate alle scelte lavorative e dunque al professionista, ma mai alla persona.

Dello stesso parere è l'attrice Elena Sofia Ricci che su Instagram ha condiviso la sua opinione su Amadeus: ""Esatto! Una persona per bene! Umile, appassionato, rispettoso del lavoro altrui, super professionale e preparato, autoironico, istrionico… Così da sempre! E da sempre desideroso di evolvere, di esplorare… Come spesso fanno gli artisti ! Sempre con te Ama ! Sempre con voi".