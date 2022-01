Giovanna Civitillo in lacrime: "Amadeus è stata la fine della mia carriera. In teatro piango"

"Amadeus è stata la fine della mia carriera". Sono le parole pronunciate oggi da Giovanna Civitillo a Domenica In tracciando un bilancio tra carriera e vita privata. Moglie di Amadeus, conduttore e direttore artistico, la ballerina ha spiegato di aver fatto scelte importanti nella sua vita, come quella di essersi dedicata alla famiglia mettendo da parte la sua anima professionale. Qualcosa che però ancora oggi, pur riempiendola di soddisfazione, la fa soffrire.

Il primo incontro all'Eredità, trasmissione di cui lui era conduttore e lei ballerina: lui le ha mandato un bigliettino attraverso un suo assistente, poi il primo appuntamento e infine il bacio. Il matrimonio nel 2003, la nascita del figlio José nel 2009. Commossa di fronte ai telespettatori, Giovanna ha ricordato quei momenti stupendi ma ha anche dichiarato di sentire la mancanza del suo lavoro, e non poco: "Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. All'epoca facevo parte dei corpi di ballo di più reti televisive, da Mediaset a Rai". Poi ha aggiunto: "Ma non rimpiango nulla, perché il io sogno era mettere su una bella famiglia e l'ho fatto. Amadeus e mio figlio Josè, ormai tredicenne, sono il senso della mia vita".

Eppure ancora oggi c'è emozione nel ricordarsi sul palco: "Tutto questo mi è costato un po' di dolore. Io quando vado a teatro, al momento degli applausi piango".

Parlano i maestri di danza dell'infanzia

Il ballo, del resto, era la sua vita sin da piccola. "Sono nata come ballerina di danza classica, ho fatto molti concorsi internazionale e molte scuole", rivela a proposito della sua infanzia. "I miei maestri erano Rosa Varriale e Francesco Imperatore: loro erano la mia seconda famiglia. Li vedo ancora. Uscivo dalla scuola e andavo a danza, facevo tutti i corsi che c'erano, da moderna a classica". Proprio parlando di questo, Mara Venier manda in onda un video-messaggio degli insegnanti, che fanno sorridere la donna. E' stato prorpio Amadeus a suggerire alla conduttrice veneta di farle questa sorpresa.

La gelosia per Amadeus: "Troppe gatte morte intorno a lui"

Il discorso poi si sposta sulla vita di coppia. Giovanna, nelle sue vesti di moglie, è una donna gelosa? "Mi infastidiscono le gatte morte - dichiara - lui non se ne accorge quando si presentano. Non so come sia possibile che non le vede. In quei casi dico lui di stare molto attento e di prendere le distanze. Lui mi ascolta, ha paura di me, non puo' fare altrimenti".

Amadeus interviene, Giovanna piange

L'amore è ogni giorno più forte. "Con lui sono sempre stata la stessa - conclude Giovanna - nel bene e nel male anche nel momento di insuccesso". L'intervista si conclude con un video-messaggio regalo da parte di Ama: "Lei è la metà della mia mela, sono un uomo molto fortunato".