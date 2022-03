Amadeus ancora alla guida del Festival di Sanremo: in una foto la reazione di Giovanna Civitillo

È di poche ore fa la notizia della conferma di Amadeus come direttore artistico e conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival di Sanremo. "Sono felice e onorato della proposta dell'amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l'ora di iniziare" ha commentato il conduttore, ormai simbolo del successo della kermesse più importante dello spettacolo italiano che anche quest’anno, con lui alla guida per la terza volta, ha incassato un altro trionfo.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, ma anche e soprattutto da Giovanna Civitillo che in diverse occasioni ha espresso l’orgoglio per i risultati raggiunti dal marito e pure stavolta non è stata da meno nel dimostrargli il proprio sostegno.

"Uguale alla mia reazione alla notizia di oggi" ha scritto la showgirl a corredo della foto che la mostra mentre si copre il volto con le mani in segno di incredulità. Lo scatto risale proprio all’edizione del Festival appena passato, quando non ha mai mancato all’appuntamento in prima fila durante tutte le serate per dare forza al suo Ama sul palco.

"Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall'altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell'Ariston" aveva detto di recente Giovanna parlando proprio della possibilità di rivedere il marito ancora al timone del Festival. Ora la notizia che tanto attendeva e la gioia di condividerla con il pubblico. "Amadeus is the new Pippo Baudo per quanto riguarda Sanremo. Meritato" scrive qualcuno commentando l’immagine. E sono tanti coloro che concordano con la considerazione.