"Bisogna amarla questa vita anche quando il buio ci travolge", le toccanti parole di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi si lascia andare a un commovente elogio alla vita sul suo profilo Instagram. Dopo la recente diagnosi di tumore e l'annuncio della morte di sua sorella, trovata senza vita nella sua casa ad Ascoli Piceno, il pianista italiano, tra i più amati dal pubblico con i suoi brani che hanno saputo diventare vere e proprie pietre miliari della musica, ha deciso di non arrendersi e non cadere nel vortice della negatività e della tristezza. No, Giovanni Allevi non ci sta a lascarsi andare ma sceglie di combattere e continuare ad amare la vita nonostante, proprio questa, gli abbia dato, a distanza di pochissimo tempo, due delle più grandi delusioni che si possano avere, l'annuncio di una malattia e quello della morte di un caro.

Nel suo ultimo post su Instagram, il compositore, che ha saputo dare al pianoforte e alla musica classica una nuova vita, ha commosso tutti con le sue parole di gratitudine e amore nei confronti della vita stessa che lo sta mettendo alla prova con il lutto e la dura lotta contro un Mieloma diagnosticato a 53 anni.

"Non posso sapere cosa mi riserva il futuro, ma una cosa è certa: bisogna amarla questa vita, anche quando il buio ci travolge" scrive Giovanni e, così, dà speranza a se stesso e a tutti quelli che, come lui, vengono messi alla prova dagli ostacoli della vita ma che non dovrebbero mai perdere la speranza e la voglia di godersi ogni attimo di felicità, anche nel buio.

Giovanni, inoltre, sta componendo un nuovo brano intitolato proprio Mieloma, per violoncello e orchestra, che segue le note delle lettere che compongono la parola della sua malattia, scegliendo di trasformare il dolore in musica e regalare al pubblico un'altra delle sue grandi opere.