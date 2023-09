Giovanni Allevi, la foto dall'ospedale: "Tormentato dalle ferite, ma sto uscendo dall'inferno"

Giovanni Allevi torna a farsi vedere sui social dopo quasi due mesi dall'ultima volta. Sempre in ospedale, nella foto pubblicata su Instagram il compositore però non è sul letto ma in piedi, mentre fa riabilitazione. Magro, con una bandana in testa e la mascherina per ripararsi da virus, Allevi appare provato dalla malattia ma determinato a continuare la sua battaglia.

Il musicista, 54 anni, sta lottando da oltre un anno contro il mieloma, un tumore che colpisce le cellule del midollo osseo, e ha sempre condiviso questo percorso con i suoi follower, che di tanto in tanto aggiorna. Come fa oggi: "Adesso sono come un reduce - scrive - tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio".

La battaglia di Giovanni Allevi va avanti senza sosta, ma non si hanno ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute. Lo scorso aprile aveva fatto sapere che secondo gli ultimi esami stava "andando alla grande". Intorno a lui il sostegno della famiglia e di tanti amici e fan, che sui social non gli fanno mancare tutto il loro affetto.

Il post di Giovanni Allevi