Giovanni Allevi torna a farsi vedere dall'ospedale: "Per superare il dolore medito"

Poco più di un anno fa la diagnosi: mieloma. Da allora Giovanni Allevi lotta senza sosta contro questo tipo di tumore che colpisce alcune cellule del midollo osseo, senza mai scoraggiarsi. Più di una volta ha parlato ai suoi follower dall'ospedale e proprio oggi, dopo qualche mese di assenza e silenzio, torna a farsi vedere.

Su Instagram una foto in cui è sdraiato sul letto della sua camera, con un gattino steso su di lui: "Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione - scrive -. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa". Tra i commenti un'ondata di affetto da parte di fan e amici, che lo incoraggiano ad andare avanti in questa battaglia, sperando di essere vicini alla vittoria.

L'ultima volta che Giovanni Allevi si era fatto vedere sui social risale allo scorso aprile, nei giorni di Pasqua, dove ha aggiornato tutti sulle sue condizioni, dando anche una bella notizia: "Secondo gli ultimi esami sto andando alla grande".

