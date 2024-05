Giovanni Allevi torna sui social: "La mia è una malattia cronica che non si vince mai. Ma si vince tutti i giorni"

Sorride Giovanni Allevi nella foto scelta per condividere una riflessione con i suoi follower. Sorride nonostante la malattia e le difficoltà che le cure comportano, nonostante quel "viaggio all'inferno" - così aveva definito il suo percorso al Forum di Assago durante la Giornata mondiale della felicità - che ha sempre affrontato con tanta speranza. La stessa di cui il pianista parla tra le righe di una didascalia scritta accanto all'ultimo post, manifesto di una gioia di vivere che deve esserci sempre, ogni giorno.

"Prima ho guardato la foto di sfuggita, e sono andato oltre. Poi però quel sorriso mi è rimasto in mente. Da quanto non sorridevo così? L’unica testimonianza del dolore ancora intenso è la ruga sulla fronte" il pensiero di Allevi che ha descritto lo scatto: "Tutto questo per dire che... Devo ricredermi. A Sanremo in conferenza stampa ho affermato che la mia è una malattia cronica che non si vince mai. Può essere anche vero, ma si vince. Si vince tutti i giorni! Giorno per giorno!". Il riferimento è a quanto il musicista affermò prima di partecipare come ospite alla seconda serata del Festival dove suonò di nuovo il pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi due anni di assenza dalle scene a causa delle terapie. Il suo pensiero ha commosso tanti: "Le tue parole sono sicura diano tanta forza e coraggio a chi, come te, deve combattere ogni giorno. Grazie", si legge tra i commenti.

La malattia di Giovanni Allevi

A Giovanni Allevi è stato diagnosticato il mieloma multiplo, un tumore che colpisce le cellule del midollo osseo (plasmacellule) che derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi per combattere le infezioni. "La neoplasia causa una moltiplicazione abnorme e incontrollata di plasmacellule che si accumulano nel midollo osseo o, più raramente, in tessuti extramidollari, causando danni agli organi. Nonostante sia una neoplasia rara, l’MM è il secondo tumore del sangue per incidenza. In Italia si stimano circa 8 nuovi casi per 100mila abitanti ogni anno, e circa 30mila pazienti in trattamento o in monitoraggio" ha spiegato a Today.it Claudio Cerchione, oncoematologo dell'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola, tra i maggiori esperti nella clinica e nella ricerca del mieloma multiplo.