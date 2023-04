Giovanni Allevi, la foto in ospedale la vigilia di Pasqua: "Un anno durissimo"

A febbraio si era lasciato andare a un amaro sfogo in cui faceva sapere di avere delle fratture ossee in diverse parti del corpo - conseguenza del mieloma contro cui combatte da quasi un anno, un tumore che colpisce il midollo - che gli provocavano dolori lancinanti: "Alcune sono inoperabili e resteranno doloranti, forse per sempre. Allora mi chiedo cosa significhi combattere". A distanza di un mese e mezzo Giovanni Allevi torna a farsi vedere sui social e le parole che condivide sono piene di speranza: "Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita - scrive - e forse non è un caso che coincida col mio compleanno".

Nel post su Instagram il compositore fa un bilancio degli ultimi tempi e condivide la felicità che sta provando per una bella notizia, finalmente: "Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande! Non bastano le parole per ringraziare il personale medico e infermieristico dell'Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino. Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti 'guerrieri' che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio - continua - e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante! Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno".

Giovanni Allevi continua a combattere a dà appuntamento a tutti i suoi fan e ai tanti amici che gli sono accanto in questa battaglia: "Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo! Un bacio da Giovanni, indebolito e 'scombinato' ma felicissimo. Buona Pasqua a tutti".

Il post di Giovanni Allevi