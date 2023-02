Giovanni Allevi: "Ho fratture ossee inoperabili, mi chiedo cosa significhi combattere"

Giovanni Allevi sta affrontando con grande coraggio la sua malattia, un mieloma che l'ha colpito e costretto a mettere in pausa la sua vita per prendersi cura della sua salute. Una pausa dai concerti, dagli impegni ma non dalla creatività a cui, il pianista ha deciso di affidarsi anche in un momento buio come quello che sta vivendo ora. Giovanni, infatti, ha deciso di far volare alta la sua fantasia per comporre un'opera dedicata proprio al terribile male che lo sta logorando. Ma anche se la musica può essere salvifica e terapeutica a volte non basta per riparare un danno fisico come quello che un tumore aggressivo come quello che sta combattendo Giovanni può causare, soprattutto quando il danno è irreparabile.

A parlarne è lo stesso Giovanni che ha deciso di condividere con i suoi fan, che gli stanno accanto fin dall'annuncio della malattia, il grande momento di sconforto che sta vivendo.

Rispondendo ad alcune domande dei fan, Allevi ha spiegato a che punto di trova con le terapie per frenare il mieloma e ha ammesso di non stare molto bene.

"Intanto vi ringrazio per le tantissime domande e per le manifestazioni di affetto e vicinanza di cui ho particolarmente bisogno in questo periodo che forse è il più difficile che abbia mai affrontato nella vita - ha esordito Giovanni -. Come sto? Non bene, anche se la terapia sta facendo il suo lavoro, il mieloma mi ha lasciato delle fratture ossee in diverse parti del corpo e in particolare nelle vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti, forse, per sempre. Allora mi chiedo cosa significhi combattere, significa resistere al dolore fisico, gli antichi greci dicevano, io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto"

Un racconto, quello di Giovanni, davvero toccante che ha stretto il cuore di tutti che non fanno altro che sperare per una sua pronta guarigione.