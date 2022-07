Tumore, Giovanni Allevi si sfoga: "Un dolore fisico insostenibile"

Sono settimane difficili per Giovanni Allevi, che si sta sottoponendo alla terapia per sconfiggere il mieloma, un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario. Il compositore ha condiviso la notizia sui social fin dall'inizio, quando ha ricevuto la diagnosi, e ora non nasconde ai follower nemmeno la sofferenza dovuta alle cure.

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram si mostra in pigiama, con il volto teso e sofferente: "Ma l'anima esiste? - si chiede - Secondo me, sì! Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo dolore fisico a tratti insostenibile. O addirittura, posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia farmacologica una energia magica, che viene dall'anima e dal vostro Amore".

E' tanto l'affetto che Giovanni Allevi sta ricevendo dagli amici, ma anche dai fan che sui social lo sostengono e incoraggiano in questa battaglia. "Maestro con lei c'è tutto il nostro amore" scrive un follower, e ancora: "Tornerai a farci sognare, siamo tutti con te". Il musicista resterà lontano dalle scene almeno per i prossimi mesi, ma la voglia di tornare a suonare davanti al suo pubblico è forte: "Indietreggerò solo per prendere la rincorsa - aveva scritto giorni fa in un post -. Mai per arrendermi".

Il post di Giovanni Allevi

Cos'è il mieloma, tumore che ha colpito Giovanni Allevi

Come spiega il sito dell'Airc, fondazione per la ricerca sul cancro, il mieloma multiplo (MM) è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule. Le plasmacellule sono cellule del sistema immunitario che derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi (chiamati anche immunoglobuline o gammaglobuline) per combattere le infezioni. Il mieloma multiplo rappresenta l'1,6% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini in Italia. E' una patologia più diffusa tra gli uomini che tra le donne. La diagnosi precoce del mieloma multiplo può essere difficile, poiché molti pazienti non hanno alcun sintomo fino agli stadi avanzati oppure presentano sintomi generici, come stanchezza e mal di schiena.