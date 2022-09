Giovanni Allevi sul tumore: "Dolore fisico e mentale ma la speranza ha effetti positivi sulle cellule"

Giovanni Allevi sta lottando contro un mieloma. L'annuncio della diagnosi era arrivato lo scorso giugno quando il compositore e musicista italiano aveva raccontato a tutti, via Instagram, di doversi fermare per dedicarsi alla cura di questa terribile malattia che lo aveva colpito all'improvviso. Da allora, Giovanni, ha sempre condiviso con i suoi fan le tappe della sua battaglia contro il tumore non avendo mai avuto paura di mostrare la sua sofferenza e il suo dolore fisico e mentale sempre, però, supportato da una bella dose di speranza e posivitità che non ha mai abbandonato il compositore.

Ed è proprio di speranza e di posivitità che oggi, il pianista che è stato in grado di rendere "pop" e amato da tutti un genere musicale considerato classico e antico, ha dediso di parlare riferendosi a quanto, questi due elementi, siano fondamentali in momenti della vita difficili come quello che sta vivendo lui in prima persona.

"Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule " ha scritto sul suo profilo Instagram Giovanni, accompagnando queste parole con una foto di lui disteso sul letto.

"Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano - aggiunge poi Giovanni - Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell'enorme potenziale che abbiamo". Così, il musicista, che nel frattepo sta anche componendo una canzone intitolata Mieloma, proprio come la sua malattia, ha deciso di mandare a tutti quelli che stanno vivendo un duro periodo come lui, un segno di speranza e vicinanza.