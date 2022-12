Giovanni Allevi in ospedale per le cure al tumore: il commosso videomessaggio

Giovanni Allevi torna a mostrarsi sui social in uno dei periodi più difficili della sua vita, dal punto di vista fisico e psicologico. Da mesi il pianista 53enne sta affrontando tutto il percorso di cure necessario per guarire da un mieloma, malattia diagnostica lo scorso giugno e causa di uno stop forzato della sua attività.

In questi mesi non gli è mai mancato l'appoggio del pubblico, sempre presente con i commenti e i messaggi affettuosi rilasciati a corredo dei suoi post social. Ed è a loro che Allevi ha voluto rivolgersi nel suo ultimo video, a chi con un pensiero sta rendendo meno complicato questo terribile momento: "Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia" dice commosso nel filmato registrato dalla camera della struttura sanitaria: "Vi voglio davvero bene".

La malattia di Giovanni Allevi

L'annuncio della diagnosi era arrivato lo scorso giugno quando Giovanni Allevi aveva raccontato via Instagram della malattia che lo ha colpito all'improvviso. Da allora il pianista ha condiviso con i suoi fan le tappe salienti di questa situazione, non avendo mai avuto paura di mostrare la sua sofferenza.

"Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule " uno dei tanti messaggi social: "Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell'enorme potenziale che abbiamo". Il musicista, che nel frattempo sta anche componendo una canzone intitolata Mieloma, proprio come la sua malattia, ha deciso di mandare a tutti quelli che stanno vivendo un duro periodo come lui, un segno di speranza e vicinanza.