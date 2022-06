Tumore, Giovanni Allevi commuove: "Indietreggerò solo per prendere la rincorsa"

Giovanni Allevi resterà per un periodo lontano dalle scene, ma non per questo non condividerà con il suo pubblico la battaglia che ha appena iniziato a combattere. Il pianista e compositore ha un mieloma - un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario - e dopo l'annuncio di pochi giorni fa torna sui social con un messaggio di speranza: "Indietreggerò solo per prendere la rincorsa - scrive in un post - Mai per arrendermi".

Parole coraggiose che lasciano intuire quanta forza l'artista sta mettendo in questa sfida. Merito dei suoi affetti più cari, che gli sono vicini in questo momento difficile, ma anche dei follower che non gli fanno mancare tutto il loro affetto e sostegno. Migliaia i messaggi che gli sono arrivati in questi giorni e che certamente lo avranno fatto sentire meno solo in questa battaglia. "Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco" ha scritto giorni fa, ma eccolo oggi a celebrare tra le storie Instagram la festa della musica, sua inseparabile compagna di vita che anche stavolta lo aiuterà ad affrontare tutto.

Il post pubblicato da Giovanni Allevi

Cos'è il mieloma, tumore che ha colpito Giovanni Allevi

Come spiega il sito dell'Airc, fondazione per la ricerca sul cancro, il mieloma multiplo (MM) è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule. Le plasmacellule sono cellule del sistema immunitario che derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi (chiamati anche immunoglobuline o gammaglobuline) per combattere le infezioni. Il mieloma multiplo rappresenta l'1,6% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini in Italia. E' una patologia più diffusa tra gli uomini che tra le donne. La diagnosi precoce del mieloma multiplo può essere difficile, poiché molti pazienti non hanno alcun sintomo fino agli stadi avanzati oppure presentano sintomi generici, come stanchezza e mal di schiena.