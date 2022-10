Giovanni Angiolini si consola con Gianluca Vacchi dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker

E’ terminata l’appassionata relazione estiva tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La conduttrice elvetica è tornata tra le braccia dell’ex marito Tomaso Trusardi, ed il bel medico? Angiolini, nonostante sia desideratissimo da molte donne, è tutto dedito al lavoro.

Il chirurgo ortopedico ha ben tre studi, a Cagliari, Roma e Milano, facendo la spola tra le città. Ma non solo, Giovanni, di recente tornato single, trova anche il tempo per la beneficienza stringendo nuove amicizie.

La nuova amicizia con Gianluca Vacchi

Il dottore sardo ieri, domenica 30 ottobre, ha preso parte all’ inaugurazione dello Sporting padel Tempio all’interno del Palazzetto dello sport Tino Carta di Tempio. Guest star della giornata,Gianluca Vacchi che si è esibito in una partita di padel sfidando l’ex di Michelle Hunziker.

Nonostante sul campo da panel siano avversari, Giovanni non resiste e registra un video selfie insieme all’influencer bolognese. Un incontro avvenuto per beneficienza, infatti il match è stato organizzato per ottenere donazioni. Il ricavato delle offerte è stato destinato alle associazioni Omnia Aps e all’Asd Diversamente Sport per il finanziamento di alcuni progetti riabilitativi del centro diurno Csm Asl Gallura di Tempio Pausania per pazienti psichiatrici. Lo Sporting padel Tempio vuole infatti dare il via anche a un progetto d’inclusione sportiva.

Insomma una causa nobile ha unito Angiolini con Vacchi. Che per il chirurgo sardo sia anche l’occasione per far arrivare una frecciatina social alla ex in compagnia del nuovo celebre amico?