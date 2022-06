Giovanni e Michelle: i baci appassionati in Sardegna e la "gelosia" delle altre donne | FOTO

Giovanni Angiolini è uno dei personaggi più richiesti di questo momento. Tutti vorrebbero un'intervista con lui, visto il legame con Michelle Hunziker, ma nessuno riesce ad ottenere come risposta un "sì". A scriverlo è il settimanale Oggi che a quello che chiama "Mister Hunziker" dedica un racconto a cui hanno collaborato la sorella, Lisa Angiolini, e alcuni compaesani di Giovanni. Riservato e molto concentrato sul lavoro non vuole far parlare di sé più di quanto non stia già succedendo e così preferisce lasciare un alone di mistero sulla relazione con Michelle. Secondo il settimanale Chi sarebbero avvenute anche le prime presentazioni in casa di lui, ma anche in questo caso nessuna conferma se non alcuni scatti dei paparazzi. L'ortopedico , chirurgo e personaggio tv ha partecipato al Grande Fratello 14, ma il suo unico sogno era quello di diventare un medico e rendere orgogliosi i genitori. "Il medico più bello d'Italia" mentre il gossip imperversa pensa alla sua strada e al suo amore, tra le altre cose infatti ha da poco conseguito un master in medicina estetica, come ha scritto sul suo profilo Instagram.

Le vacanze sarde di Michelle con tanto di baci

È sempre più spesso Hunziker ad andare in Sardegna, complice di sicuro il bel tempo, e così come si vede nelle foto pubblicate dal settimanale. Giovanni così presenta la showgirl ad alcuni amici che hanno una focacceria sul lungomare di Alghero, vanno a comprare dei biscotti insieme e poi trascorrono la calda giornata sul motoscafo di alcuni amici di lui. Si scambiano baci carezze e ovviamente non poteva mancare un bel bagno nell'acqua cristallina dell'isola.

Giovanni, la famiglia e la carriera

Giovanni è molto legato alla famiglia, in un'intervista parlò dei suoi genitori: "Sono sposati da 50 anni ma sono innamorati come se fossero fidanzati da un mese", tutti cercano un amore così e chissà magari Michelle e Giovanni lo hanno trovato. Il papà faceva l'elettrotecnico, la mamma la segretaria e hanno avuto quattro figli: Giovanni, Lisa, Stefania e Paolo. per far studiare loro quattro hanno sempre dovuto contribuire facendo dei lavoretti e proprio su tale tema è la sorella Lisa a svelare dei particolari: "Giovanni, per dimostrare a nostro padre, rimasto orfano molto presto, che aveva la stessa forza di volontà, ha studiato come un pazzo laureandosi con il massimo dei voti. E non ha mai gravato sulla famiglia".

Tutti ad Alghero parlano di Giovanni e Michelle

Ad Alghero, la sua città, ormai è una vera celebrità e la sua auto, una Mercedes bianca, non passa inosservata e infatti una ragazza che vive lì racconta: Quando la vedo parcheggiata butto sempre un occhio, chissà mai che non lo incontro in coppia". "Sa, ai tempi dell'università incontravo Giovanni ai Vitelloni, una discoteca di Sassari, e già all'epoca le ragazze facevano la fila per avere un po' della sua attenzione. Certo, ora che c'è Michelle dovremo tutte ritirarci per manifesta inferiorità".