Giovanni Angiolini, baci appassionati a Milano con la nuova fidanzata (da poco separata): le foto

Giovanni Angiolini ha voltato pagina è stato infatti paparazzato nel centro di Milano mano nella mano, ma anche mentre si scambiano appassionati baci, con l'influencer tedesca Hanna Weig, smentendo così le voci di un flirt con Roberta Morise. La storia di Michelle e Giovanni è stato solo un flirt estivo e se Hunziker ha ritrovato la serenità e l'amore con Tomaso Trussardi (che per la prima volta ha parlato proprio di Angiolini in un'intervista in cui lo ha definito un "uomo non perbene"), Giovanni ha invece iniziato una relazione con Weig. I due stanno già facendo parlare in quanto Hanna fino a metà ottobre era sposata con l'attore e musicista Jörn Schlövoigt.

Tomaso Trussardi e la sua opinione su Angiolini

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'imprenditore ha spiegato che dalla separazione con Michelle non c'è stata nessun'altra donna nella sua vita: "Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle". E sulla scelta di Michelle di provare a costruire qualcosa su Angiolini afferma: "So che Michelle lo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del nostro matrimonio" dice poi in relazione alla storia di lei con Giovanni Angiolini sul quale non ha una buona considerazione, anzi: "Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene".

Sotto le foto dal settimanale Chi