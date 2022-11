Giovanni Angiolini volta pagina: "Dopo Michelle Hunziker frequenta la nota conduttrice"

È durata solo qualche mese la relazione tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker, tempo breve ma evidentemente sufficiente per allargare il giro di conoscenze nel mondo dello spettacolo da parte dell'affascinante chirurgo 41enne che quell'ambito aveva fugacemente calcato nel 2015, con il Grande Fratello.

Da tempo si vociferava che per lui, tornato single dopo la rottura con la conduttrice svizzera (ora di nuovo insieme al marito Tomaso Trussardi), ci fosse una nutrita schiera di fan sensibili al suo fascino, ma nessun nome, almeno per ora, era venuto fuori come sua possibile frequentazione. Adesso però spunta quello di una popolare conduttrice, avvistata a cena con lui in un noto locale romano in atteggiamenti diversi da una semplice amicizia.

"Cena sospetta tra Giovanni Angiolini e l'ex di Carlo Conti"

A riferire l'indiscrezione è il settimanale Oggi che, nella rubrica a firma di Alberto Dandolo, parla della frequentazione tra Giovanni Angiolini e Roberta Morise, popolare volto televisivo noto per aver partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e anche per essere stata in passato la fidanzata di Carlo Conti. Inizio di un'amicizia, di una passione o un fuoco di paglia? Al momento i social dei diretti interessati non comunicano nulla a proposito, se un legame c'è, anche in questo caso, sarà il tempo a dirlo.