Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: adesso parla la segretaria di lui

Inevitabile andare a bussare a casa, o meglio nell'ufficio, di Giovanni Angiolini, dopo che nell'ultima settimana ogni settimanale di cronaca rosa riportava di una love story con Michelle Hunziker, reduce dall'addio a Tomaso Trussardi. Ed è quello che ha fatto il magazine Di Più Tv, che ha alzato il telefono e chiamato direttamente allo studio dove il bel chirurgo lavora, ad Olbia, per sentire che cosa avesse da raccontare il personale che collabora con il bel 41enne. Restando però in parte deluso.

Sì perché pare proprio che i collaboratori di Angiolini siano veri e propri fedelissimi, capaci di rispettare in tutto e per tutto la privacy voluta da Giovanni sul suo privato, non sabdnierato né confidato sui suoi profili social, dove si limita invece a condividere foto inerenti alla sua vita professionale. E' una segretaria, in particolare, a respingere i giornalisti. "Mi dispiace ma il dottor Angiolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata - dice - Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo e non smentisco".

Insomma, se l'intenzione era quella di depistare la segretaria c'è riuscita fino a un certo punto. Sì perché, come sa bene chi lavora nel giornalismo, una non smentita è oggettivamente una conferma.

Che ci sia una simpatia tra i due, insomma, è cosa ormai appurata. Da quanto vada avanti, però, non è dato sapere. Per ora a parlare sono solamente alcuni scatti che li vedono alle prese con un tenero bacio in Sardegna, terra d'origine di lui, appunto, che qui ha lo studio di ortopedia insieme al fratello Paolo. Pare, inoltre, che Michelle e Giovanni siano stati pizzicati insieme per la prima volta ad appena cinque giorni dalla fine della storia di lei con Tomaso.

Per entrambi, si tratta di un nuovo inizio sentimentale. Michelle ha appena concluso la sua storia d'amore con Tomaso, dopo undici anni d'amore e due figlie, Celeste e Sole. Lui, invece, è ufficialmente single dai tempi di Mary Falconieri, con cui ebbe una storia all'interno della casa del Grande Fratello, di cui fu concorrente. Da allora, altri flirt con donne anche famose, come la modella ed influencer Giulia Salemi, infine Michelle.