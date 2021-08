Giovanni Ciacci ha perso 20 chili in tre mesi: il coraggio di combattere la sua malattia

L'opinionista, esperto di look e volto noto della tv, Giovanni Ciacci, ha perso 20 chili. Su Instagram ha deciso di pubblicare le foto che lo ritraggono con i chili in meno e mentre è in vacanza in Sicilia.

Giovanni Ciacci e la felicità per aver perso molti chili

"Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi -20 kg . Ancora il percorso e’ lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo. La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide" ha scritto Ciacci su Instagram.

Numerosi i ringraziamenti di Ciacci: "Grazie alla professoressa Evelinaflachi.official , il mio personal Maikol_fazio, ai coreografi Cristianodeconciliis e Natascia_de_nicola, alle ballerine Eleonorapeluso96, Maria.cristinacutinella, Florianamanzo, a Manueldallori che mi ha messo a disposizione tutti lo staff e le cucine del Dominazagarellasicily, al personal Matteoalessandroni, ai miei amici di Givova_official, Giovanni_acanfora_givova. Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia".