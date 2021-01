Giovanni Conversano papà bis: “Ho visto nascere mia figlia in diretta”. La foto dall’ospedale

Giovanni Conversano è diventato papà per la seconda volta. L'ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e la compagna Giada Pezzaioli sono diventati genitori di una bimba, Ambra, nata a tre anni e mezzo di distanza dal primogenito Enea. La bella notizia è stata condivisa su Instagram da un emozionatissimo papà che ha raccontato di aver assistito al parto: “Questa notte ho provato l'emozione più bella della mia vita”, ha scritto a corredo della foto che lo mostra in ospedale accanto alla Giada e alla sua piccola: “Veder nascere "in diretta" mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà”.

Nel post scriptum il ringraziamento al personale sanitario dell’ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce, dove la piccola Ambra è venuta al mondo “con il parto naturale e spontaneo, dopo un precedente parto cesareo”, fa sapere Conversano: “Testimonianza che anche qui al Sud il personale sanitario è capace e professionale. Sfatando i luoghi comuni!”.

La storia d’amore tra Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano

Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano fanno coppia da circa 11 anni. Lui, già concorrente del reality Campioni, è diventato popolare per la sua partecipazione a Uomini e Donne nella stagione 2007-2008, conclusa con l’inizio della storia d’amore con Serena Enardu poi terminata portando con sé gli strascichi di un certo rancore. La coppia ha suscitato qualche imbarazzo quando lui le ha chiesto di sposarlo in diretta tv lo scorso anno a 'Vieni da me', ma lei ha risposto con un inatteso “Vedremo” che ha lasciato spiazzati i telespettatori. Ora la nascita della seconda bimba a cui chissà che non possano seguire le tanto desiderate nozze.