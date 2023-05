Amici, Cricca tra gli Angeli del fango: il sostegno di Lorella Cuccarini

Bambini, ragazzi, anziani, soccorritori e volontari, sono migliaia le persone che attivamente stanno intervenendo per pulire dal fango case, negozi, locali in Emilia Romagna. Oltre ai moltissimi messaggi di supporto e richiesta di inviare donazioni per la raccolta fondi ufficiale della Regione, molti vip sono andati in prima persona a spalare fango tra questi Laura Pausini e Nek. La cantante è al momento impegnata nella sua Solarolo, il cantautore era a Villanova, oltre a loro anche un volto diventato noto grazie al talent di Canale 5 Amici, Giovanni Cricca.

Il cantate, allievo di Lorella Cuccarini, è nato a Riccione nel 2003 e anche lui in questi giorni sta lavorando ogni giorno per aiutare la sua Regione come mostrano le sue storie e anche alcune foto condivise dagli amici. La stessa Cuccarini ha ricondiviso sulle sue storie Instagram le immagini di Cricca impegnato a togliere melma dalle strade aggiungendo un invito ad andare a aiutare

La Regione ha attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole che sono state colpite da alluvioni o frane conseguenti agli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio. Chiunque può versare utilizzando queste coordinate bancarie: Iban: IT69G0200802435000104428964; Causale: "ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA". Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna (anche in versione abbreviata "Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna). Dall'estero: codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. Banca: Unicredit.