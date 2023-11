Lutto per l'attore Giovanni Scifoni, l'annuncio con una foto: "Mamma è di nuovo con papà"

Con una foto che mostra i suoi genitori insieme, con il padre che bacia teneramente la guancia della moglie sorridente, Giovanni Scifoni ha condiviso sui social la scomparsa della sua amata mamma. "Mamma è di nuovo con papà. Dance me to the end of love. Mia madre aveva amici in ogni parte del mondo. Questo messaggio è per raggiungervi e dirvi che potete prendere una piroga e venire domani (mercoledì 16) al suo funerale alle 11 alla chiesa dei Santi Martiri Canadesi. Sarà bello abbracciarvi" ha scritto l'attore a corredo dello scatto publicato sui social e destinatario delle condoglianze dei follower a lui vicino in questo momento.

Giovanni Scifoni, romano, classe 1976, è protagonista della tv e del cinema italiano con diversi ruoli, da Un medico in famiglia a Squadra Antimafia 7, da Don Matteo a Doc, solo per citare alcune fiction che si affiancano anche al suo impegno in teatro. Da 18 anni è sposato con Elisabetta e ha tre figli.