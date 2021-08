Giovanni Terzi malato e offeso dai No Vax, Carolyn Smith lo difende: "Basta odio, non possiamo rischiare con le nostre patologie"

"So che questo video scatenerà molte critiche". Giovanni Terzi lo aveva detto. E così è stato. Molti gli utenti che in queste ore si sono riversati sotto al suo profilo Instagram dopo l'appello fatto dal giornalista in favore della vaccinazione. Un appello nato dall'ambizione di sensibilizzare i No Vax e gli italiani incerti al rischio a cui il Covid espone i pazienti più fragili come lui, affetto da una grave malattia al polmone. E così, per difenderlo dagli attacchi, è scesa in campo Carolyn Smith, da tempo alle prese con una battaglia contro il cancro.

"Se io a causa di un No Vax prendessi il Covid di nuovo, le mie possibilità di sopravvivenza sarebbe limitatissime", ha scritto questa mattina Terzi, colpito da una patologia genetica che ha ridotto i suoi polmoni ad una capacità del 40 per cento. Quindi l'invito a vaccinarsi. Tra i commenti, quello di un uomo che ipotizza Giovanni parli sotto compenso: "Ve le fanno dire queste cose", scrive con toni complottisti. Immediata la replica della Smith, affetta da anni da cancro al seno: "Mi spiace tu abbia risposto così - digita - E' mancanza di rispetto nei confronti di un uomo che sta lottando contro la sua patologia. Lui è come me, vogliamo vivere serenamente una situazione non tanto serena. Noi, come tanta gente, non possiamo correre un altro rischio. Noi siamo per il vaccino ma senza odiare".