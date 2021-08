Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura: "La malattia mi sta uccidendo i polmoni, potrei morire per Covid. Vaccinatevi"

Un appello ai No Vax a nome delle categorie più fragili. E' quello fatto questa mattina da Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura, che ha spiegato di essere affetto da una malattia genetica tale che, se contraesse nuovamente il coronavirus, rischierebbe la vita. Cinquemila views in un'ora per il video condiviso dal 57enne bergamasco, che già a marzo è stato vittima del Covid.

"La malattia sta uccidendo i miei polmoni"

"Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni - esordisce Terzi via social - Da un anno mi sto provando a curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono al quaranta per cento della capacità".

Quindi l'invocazione a coloro che non intendono vaccinarsi: "Se io a causa di un No Vax prendessi il Covid di nuovo - prosegue - Il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo, quindi tutte le polemiche che vengono fatte non hanno senso né ha senso chi va in giro ad odiare chi si vaccina. Spero di non ammalarmi a causa di chi non si è voluto vaccinare".

In calce al post, un commento di Ventura: "Ti amo", scrive, apprezzando la decisione del fidanzato di schierarsi su una tematica d'attualità come la campagna vaccinale.

La malattia di Giovanni Terzi

Terzi aveva parlato della sua patologia già a marzo, quando sia lui che la compagna Simona Ventura erano risultati positivi al coronavirus, pur senza gravi conseguenze. All'epoca lui se la cavò con sintomi blandi. Lei fu invece costretta ad annullare la partecipazione alla finale del Festival di Sanremo che l’avrebbe vista come co-conduttrice accanto ad Amadeus e Fiorello.

Chi è Giovanni Terzi, nuova fiamma di Simona Ventura

Legato dal 2019 alla conduttrice torinese (all'epoca reduce dalla storia lunga sette anni con Gerò Carraro) nonché suo promesso sposo, Terzi è è tra le firme più note de 'Il Giornale' e dirige la testata online 'Il Giornale Off'. Il suo volto è noto al grande pubblico grazie alle numerose ospitate collezionate nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del 'Corriere della Sera', vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all'epoca della giunta guidata da Letizia Moratti.

Nel suo passato c'è un altro amore "famoso", quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011. Proprio i legami con donne note nel mondo dello spettacolo lo hanno reso un volto di primo piano in tv, tanto da decidere, oggi di rendere pubblica la sua posizione circa i vaccini.