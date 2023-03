"La morte del mio sogno": Gisele Bündchen rompe il silenzio sul divorzio da Tom Brady

Gisele Bündchen parla adesso, per la prima volta, della dolorosa scelta di mettere fine al matrimonio con Tom Brady. Fino a questo momento la top model 42enne aveva sempre evitato ogni commento e lasciato che le indiscrezioni sui presunti motivi della separazione corressero senza alcuna importanza. Ora, però, la decisione di rompere il silenzio sulla vicenda personale soprattutto per smentire le voci che raccontavano di un ultimatum che lei avrebbe dato all'ex marito e che sarebbe stato motivo della definitiva rottura.

"Il divorzio è stato la morte del mio sogno"

"Il divorzio è stato la morte del mio sogno. È dura perché immagini la tua vita in un certo modo e fai di tutto per quello. Credevo nelle favole da bambina e sono grata per quello" racconta commossa Gisele Bündchen a Vanity Fair che a lei dedica la copertina. Non è vero che il matrimonio con Tom Brady sia finito dopo la decisione di quest'ultimo di proseguire la sua lunga e vittoriosa carriera nel football americano dopo aver annunciato il ritiro, come i rumors avevano insinuato: lei non ha mai dato nessun ultimatum all'ex marito, non ha mai chiesto di scegliere tra la sua famiglia e il football. "A volte si cresce assieme, a volte ci si allontana" ha dichiarato la modella: "Quando ci siamo incontrati io avevo 26 anni e lui 29. Entrambi volevamo una famiglia, volevamo cose assieme. Con il passare degli anni ci siamo accorti che volevamo cose diverse e che dovevamo fare delle scelte. Ciò non vuol dire che non si ami più quella persona ma solo che per essere se stessi e per vivere la vita desiderata si deve trovare un equilibro".

Una stabilità che, probabilmente, i due come coppia hanno perso negli anni, con Brady che per gran parte dell'anno era lontano da casa per allenamenti e partite, e lei che non ha accettato più la situazione. "Quando si ama qualcuno non si rinchiude quella persona in una prigione dicendo, “devi vivere in questo modo”. Invece la si lascia libera di essere ciò che vuole ed è meraviglioso se si vola nella stessa direzione", ha commentato.

Bündchen e Brady si sono sposati nel 2009 e hanno due bambini di 13 e 10 anni. "Se c'è una persona che voglio sia la più felice al mondo, è lui, credetemi. Voglio che ottenga il massimo. Voglio che tutti i suoi sogni diventino realtà. Questo è quello che voglio, davvero, dal profondo del mio cuore", ha detto dell'ex marito.