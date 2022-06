Giubileo della Regina, il Covid rovina i piani: un componente della famiglia salta i festeggiamenti

Il primo imprevisto rovina il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Se il meteo è stato clemente, permettendo lo svolgimento della parata senza pioggia, ci pensa il Covid a fare uno sgambetto a Sua Maestà, che festeggia in questi giorni insieme ai sudditi i suoi 70 anni di regno.

Il principe Andrea è risultato positivo al Covid e non potrà partecipare domani alla solenne celebrazione presso la Cattedrale di St. Paul Palace. Il terzogenito della Regina e del Principe Filippo ha effettuato regolarmente i test in questi giorni e da quando è risultato positivo non ha più avuto contatti con la madre né con gli altri componenti della royal family. Il Duca di York, escluso dal Trooping The Colour (oltre a Harry e Meghan) a causa dello scandalo Epstein, sta provando a riallacciare i rapporti con la famiglia, profondamente pentito per lo scandalo di cui si è macchiato.

Il caso Epstein

Il principe Andrea è accusato di aver avuto rapporti sessuali con Virginia Giuffre in tre diverse occasioni, quando la donna era minorenne (aveva 17 anni) e faceva parte del gruppo delle ragazze di Jeffrey Epstein, il finanziere che due anni fa si è suicidato nel carcere di New York dove era rinchiuso con l'accusa di aver abusato di decine di minorenni. Il figlio di Elisabetta II ha evitato il processo per violenza grazie a un accordo economico con l'accusatrice.