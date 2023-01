Nicholas Cage viene scambiato per Giucas Casella e diventa virale: "È più lui Giucas che Giucas stesso"

"É più lui Giucas Casella che Giucas Casella stesso" è solo uno degli innumerevoli commenti all'immagine di Nicholas Cage nei panni di Dracula nel nuovo film Renfield di Chris McKay. Un personaggio, quello interpretato da Cage, che è diventato immediatamente virale, soprattutto in Italia, per essere stato scambiato da tutti per il noto illusionista siciliano.

Una somiglianza che ha fatto impazzire tutti che, alla vista dell'immagine di Cage nei panni del conte vampiro per eccellenza, non hanno potuto che scambiarlo per l'iconico illusionista che è tornato alla ribalta dopo aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip riacquisendo una certa popolarità dopo una lunga assenza dalla tv.

Al post Instagram di Ghetto Trash, che ha pubblicato la foto dell'attore in versione Dracula con la scritta: " Questo è Nicholas Cage nel nuovo film di Dracula ma io riesco solo a vederci Giucas Casella. So di non essere il solo", in tantissimi hanno commentato, increduli: "Perché non è lui?" e c'è chi è arrivato a dire: "In realtà è Giucas Casella nei panni di Nicolas Cage che vagamente somiglia a Dracula". Tra i tanti commenti ironici c'è anche chi ha detto: "All’inizio pensavo che fosse Giucas Casella che imitava Marilyn Manson, poi ho letto la didascalia".

Finora il vero Giucas non ha ancora lasciato nessun commento sulla sua somiglianza con Cage nel nuovo film Renfield ma, anche se non dovesse essere d'accordo con l'opinione comune, questa nuova e inaspettata ondata di popolarità, gli farà, senza dubbio, piacere.