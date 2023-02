Giulia Belmonte fa discutere: "Le mie figlie dormono con me, nel lettone, da quando sono nate"

Che Giulia Belmonte fosse una mamma particolarmente apprensiva e molto attaccata alle sue due bimbe Grace e Imagine lo sapevamo così come sapevamo quanto la gravidanza avesse, in qualche modo, intaccato l'idillio romantico con suo marito Stash portando a una piccola crisi di coppia. Ma quello di cui non eravamo ancora a conoscenza è il fatto che, da quando sono nate le sue bimbe, Grace nel 2020 e Imagine nel 2022, le piccole hanno sempre dormito nel lettone di mamma e papà. Un dettaglio che ha rivelato la stessa Giulia, sul suo profilo Instagram, rispondendo alle domande delle sue tante fan. Una di queste, infatti, le ha chiesto se dormisse nella stessa stanza di Grace e Imagine e lei ha risposto senza mezzi termini che non solo dorme nella stessa stanza delle sue bimbe ma anche nello stesso letto.

"Sì, certo, oltre alla stanza in realtà condividiamo anche il letto - ha ammesso la compagna di Stash -. Nelle prime ore della notte dormiamo in 4 nel lettone. Poi piano piano le piccole si impossessano anche del posto mio e di Stash tanto che al mattino io e lui ci ritroviamo a dormire quasi a terra".

Un'affermazione che se da un lato ha fatto intenerire mostrando quanto sia unita questa famiglia dall'altro ha fatto un po' discutere per questo attaccamento alle bimbe, considerato un po' "morboso" al punto da dormire perfino nello stesso letto tutti insieme. Bimbe che a 3 anni, la primogenitra e sei mesi la secondogenita non hanno ancora mai dormito nel loro lettino e nella loro cameretta ma sempre insieme a mamma e papà. Così come Giulia e Stash che, da quasi 4 anni, condividono il letto con due bambine e che, quindi, sarebbero privati della loro intimità e identità di coppia. Sarà forse stato questo a causare problemi di coppia in passato?