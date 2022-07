"Dopo la gravidanza bisogna continuare a viversi la coppia", Giulia Belmonte sulla vita post figli

Il cambiamento nella vita di coppia è inevitabile dopo una gravidanza e a parlarne è ancora una volta Giulia Belmonte, la compagna del cantante dei The Kolors, Stash che, a oggi, è incinta della sua secondogenita. Non è la prima volta che la giornalista si lascia andare a commenti sulla vita post figli e, questa volta, lo ha fatto in risposta alla domanda di una fan che le chiedeva se "dopo la nascita di Grace la sua vita di coppia fosse cambiata".

"È cambiata certo, ma assolutamente non in negativo - ha specificato Giulia - Tutto sta nel ricordarsi sempre che oltre alla famiglia bisogna continuare a viversi anche la coppia! Per me è fondamentale riuscire a passare del tempo solo con lui".

La giornalista, infatti, ha portato al centro dell'attenzione un tema molto importante di cui non si parla spesso ma che per tanti è un vero e proprio problema: la gestione della coppia dopo i figli, rapporto che, spesso, viene messo da parte dai neogenitori per dedicarsi esclusivamente alla cura del nascituro ma che, con il tempo, influisce negativamente sulla coppia diventando motivo di infelicità di entrambi i suoi componenti.

Giulia, perciò, tirata in causa dalla fan che lamentava di stare vivendo dei problemi con il suo compagno dopo la gravidanza, ha consigliato, a tutti coloro che si trovano a vivere il delicatissimo momento del parto, di non dimenticarsi di viversi la coppia e ritagliarsi dei momenti da soli, con il proprio partner, per rinvigorire la passione e tenere saldo il legame d'amore senza inutili sensi di colpa.